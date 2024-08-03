(السوداني) تشاطر ياسر عرمان الأحزان في وفاة والدته الحاجة/ فاطمة عالم

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)· صدق الله العظيم.

رئيس التحرير الاستاذ عطاف محمد مختار واسرة (السوداني) يشاطرون السيد، ياسر عرمان، واخوانه الأحزان في وفاة والدته المغفور لها بإذن الله تعالى

الحاجة/ فاطمة عالم

تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

هذا وسوف يتلقى ياسر عرمان، واجب العزاء على روح المرحومة يوم غد الأحد، من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً بمدينة كمبالا.

العنوان: Green lounge muyenga zzimwe road

(إنا لله وإنا اليه راجعون)