الأمم المتحدة: الوضع الإنساني بالسودان مزر ومأساوي

الخرطوم: السوداني

وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأوضاع في السودان بالوضع الإنساني المزري، وقال: “لدينا بعض الأخبار المفجعة من السودان، الذي يعيش بالفعل وضعاً إنسانياً مزريا” .

وأشار إلى أن مخيم زمزم في شمال دارفور ـ الذي يأوي أكثر من 220 ألف نازح ـ قد تجاوز الآن عتبة المجاعة.

وتوقع تقرير أممي أن يشهد السودان ظروفاً مأساوية من الجوع لأول مرة في تاريخ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، كما تم إعلان 14 منطقة “معرضة لخطر المجاعة” في الأشهر المقبلة. ويواجه ما يقرب من 14 مليون إنسان جوعاً حاداً مقارنة بما كانوا عليه قبل بدء الصراع في أبريل 2023.

ويواجه الآن أكثر من نصف السكان – أي 26 مليون إنسان في السودان – الجوع الحاد، بما في ذلك 755 ألف شخص يواجهون ظروفاً كارثية، مع تسجيل وفيات مرتبطة بالجوع أيضاً.

وقال دوجاريك إن واحداً من كل اثنين من السودانيين يكافح من أجل توفير ما يكفي من الطعام على أطباقهم كل يوم. ومن المؤكد أن برنامج الأغذية العالمي يعمل على توسيع نطاق استجابته للطوارئ بسرعة لإنقاذ المزيد من الأرواح في البلاد. كما يعمل البرنامج على زيادة حجم المساعدات، مع تحديد طرق مبتكرة وفعالة لتقديم المساعدة الفورية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء السودان وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إنهم في سباق مع الزمن لوقف المجاعة. ولكن هناك حاجة ملحة لزيادة هائلة في التمويل من أجل تكثيف المساعدات على النطاق المطلوب لتجنب المجاعة. وأكد أنه إذا لم تتوقف الحرب، فإن المزيد من الناس سيضطرون للوصول إلى مستويات كارثية من الجوع.

وفي لقاء منفصل نظمته وزارة الخارجية الأمريكية حول الأوضاع الإنسانية في السودان، قال د. ياسر الامين رئيس جمعية الأطباء السودانيين الأمريكيين “سابا”: إن السودان يشهد حالياً أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، نزح أكثر من 10 ملايين شخص من ديارهم، حيث سعى بعضهم إلى اللجوء داخل السودان وفر آخرون إلى البلدان المجاورة، حيث لا يزالون يواجهون ظروفا قاسية. وأضاف أن نظام الرعاية الصحية في السودان دمر وتضرر ما يقرب من 70% من مرافق الرعاية الصحية أو أصبحت غير صالحة للعمل، وكثيرا ما تكون مستهدفة بالهجمات. ومن المؤسف أن ما لا يقل عن 30 من العاملين في مجال الرعاية الصحية فقدوا حياتهم منذ بدء الصراع. وكثيرا ما تتم إعاقة الوصول إلى المساعدات والمعلومات، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وتابع: “الجوع هو الآن المرض الأكثر انتشارًا في السودان. في مستشفى الأطفال الذي ندعمه في أم درمان، وصل سوء التغذية إلى مستويات كارثية، حيث يتقاسم طفلان أو ثلاثة سريرًا واحدًا في وحدة سوء التغذية. يعمل الأطباء والممرضات في ظل ظروف شديدة ونقص شديد في الموارد”.

وقال إن عدم الاستقرار في السودان ملموس. نقاط التفتيش التي يحرسها مدنيون مسلحون منتشرة في كل مكان، والوجود الشامل للأسلحة بين الناس العاديين أمر مثير للقلق.

فالسودان يحتاج بشكل عاجل إلى زيادة التغطية الإعلامية لإبقاء المجتمع العالمي على اطلاع. ونحن بحاجة إلى المزيد من التمويل، حيث أن خطة الاستجابة الإنسانية لا تغطي حالياً سوى 25%. ونحن بحاجة إلى أن تحترم الأطراف المتحاربة القانون الدولي، وضمان مرور المساعدات وسلامة عمال الإغاثة.

وقالت رزان زروق عضوة الجمعية في أم درمان، من المتوقع أن يواجه حوالي 25.6 مليون شخص، يشكلون أكثر من نصف سكان السودان، أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، المرحلة 3 أو أعلى، من يونيو إلى سبتمبر 2024. وتشير أحدث التحليلات إلى وجود خطر كبير من المجاعة في 14 منطقة داخل دارفور الكبرى وكردفان الكبرى وولاية الجزيرة وفي بعض النقاط الساخنة في ولاية الخرطوم. ومع تكثيف الصراع، أصبح الوصول الإنساني محدودًا والأسر غير قادرة على المشاركة في الأنشطة الزراعية والاقتصادية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. ويتفاقم الوضع بسبب نقص الرعاية الصحية الشديد.

وأعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن مخاوفه العميقة بشأن تدهور الوضع فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وانخفاض القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وخاصة الصحة الجنسية والإنجابية. ووفقًا للتقارير، فإنّ حوالي 6.7 مليون شخص معرضون لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، و3.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في حاجة ماسة إلى خدمات الصحة الإنجابية.

وبالإضافة إلى ما يحدث فيما يتعلق بالمرافق الصحية أو النظام الصحي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أقل من 25% من المرافق الصحية تعمل في المناطق الأكثر تضررًا من الصراع، بينما تعمل 45% فقط في مناطق أخرى.

وقالت جمعية الأطباء السودانيين الأمريكيين، إن الوضع خطير للغاية حيث تواجه مرافق الرعاية الصحية والمهنيون استهدافًا وهجمات مستمرة، كما شهدنا إطلاق النار على الدكتور مصدق أثناء أداء واجبه. إن اتخاذ إجراءات فورية أمر بالغ الأهمية لمنع الانهيار الكامل للنظام الصحي، وخاصة الآن. نحن في بداية موسم الأمطار ومعظم الولايات الشرقية تضررت بشدة من الفيضانات والفيضانات المفاجئة والأمطار الغزيرة. لذا في الوقت الحالي، وصلت الأضرار بالفعل إلى ملاجئ النازحين في الولايات الشرقية من السودان.

وأشارت الجمعية الى انها تعمل عبر العديد من الولايات مثل الخرطوم، الولاية الشمالية، القضارف، النيل الأبيض، البحر الأحمر، شمال دارفور وجنوب كردفان. بالإضافة إلى ذلك، لديهم جهود تُبذل في أدري، شرق تشاد، وهي حدود منطقة دارفور. مشيرة إلى أن عملياتها تدور بشكل أساسي حول تقديم الخدمات الصحية وبناء القدرات بالإضافة إلى الأمن الغذائي والتغذية. وتعمل على نشر العيادات المتنقلة والمرافق الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية. ومن خلال هذه التدخلات، تمكنا من الوصول إلى مئات الآلاف من المرضى.

وأضاف رئيس الجمعية د. ياسر الأمين أنهم بحاجة إلى ممرات آمنة للمساعدات، وبحاجة إلى التأكد من عدم استهداف أو قتل عمال الإغاثة. حيث قُتل ما لا يقل عن 30 طبيبًا وممرضًا وحتى طلاب طب منذ بدء الحرب. وبالإضافة إلى ذلك، يحتاجون إلى التأكد من السماح للمرضى بالمرور والوصول إلى المستشفيات. لذا يجب أن تكون هناك ممرات آمنة، حقًا، للمرضى. كما أن مراكز المساعدات الأخرى، مثل المطبخ المركزي في ام درمان تلعب دوراً حاسماً في توفير الغذاء لعشرات الآلاف من السودانيين. لقد انهار موسم الزراعة في السودان، ولم يعد هناك أي تصنيع جاد أو أي شيء من هذا القبيل. وأصبح الناس يعتمدون على المطبخ المركزي للحصول على الغذاء.

وقال رئيس الجمعية: “نحن بحاجة إلى ضمان سلامة هذه الأشياء. ودائماً ـ عندما أتعامل مع السلطات في السودان من كلا الجانبين، أقول دائماً إنه إذا كنتم ستواصلون الحرب، فمن الأفضل أن تستمروا في ذلك باحترام وبما يتماشى مع القانون الدولي”.