شندي بخير ولا يوجد أي تدوين مدفعي أو خلافه

شندي – السوداني: ياسر عبد الله

تم تداول خبر مفاده ان المليشيا دونت بالمدفعية جنوب شندي في منطقة ود حامد، من نقل الخبر لا يعرف ربما جغرافيا المنطقة أو ربما لغرض آخر، جنوب شندي وآخر حدود منطقة ولاية نهر النيل هي منطقة حجر العسل القريبة من مصفاة الخرطوم للنفط، وهي المنطقة من قبل الحرب وبعد الحرب يدخلها أفراد الدعم السريع للتسوق، وشهدت حوادث فردية آخرها قبل يومين حيث قتل شخصان في حادثين منفردين من متفلتين يتبعون للدعم السريع بحسب شهود عيان من المنطقة.

اما منطقة ود حامد فهي تقع في الجهة الجنوبية لمحلية المتمة غرب شندي وتقع شمال الريف الشمالي لأم درمان د، وهذه المنطقة أيضا بحسب شهود عيان لم تشهد اي تدوين مدفعي، وما حدث اليوم كان تدوين مدفعي لمنطقة السروراب بالريف الشمالي لأم درمان، وربما تكون إحدى الدانات سقطت في شمال السروراب في منطقة مديني والتي أدت بحسب تنسيقية لجان مقاومة كرري لبتر رجل رجل وطفل نسأل الله لهم الشفاء العاجل، أما جنوب شندي فلم تشهد اي تدوين بالمدفعية أو خلافه.