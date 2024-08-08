مركز فكرة للدراسات والتنمية: قبول الحل التفاوضي لا يعني قبول هيمنة المليشيا أو التطبيع مع استمرار وجودها المؤسسي

القاهرة: السوداني

أكد المدير التنفيذي لمركز فكرة للدراسات والتنمية، د. أمجد فريد الطيب، أنه لا توجد نهاية عسكرية للحرب في السودان. وقال: “هذا أمرٌ بديهي ينطبق على حرب السودان كما هو الحال في معظم حروب التاريخ الحديث، حيث تنتهي هذه الحروب بالتفاوض”.

وأضاف أمجد: “ولكن الحل التفاوضي لا يعني قبول هيمنة المليشيا أو التطبيع مع استمرار وجودها المؤسسي، الذي اثبتت مليشيا الدعم السريع انه يتعارض وبشكل قاطع مع اي آفاق للحياة الطبيعية او الآمنة أو المستقرة لشعبنا، ناهيك عن قبول احتلالها للملكيات الخاصة والأعيان المدنية ومنازل المواطنين الذي تحاول جوقة الوضعاء الترويج للتطبيع معه، حيث تُعرف القاعدة 9 من قواعد القانون الدولي العرفي الأعيان المدنية بأنها جميع الأماكن والممتلكات التي ليست أهدافًا عسكرية. ويؤكد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف، دون أي تحفظات، على هذا التعريف في مادته 52 (1). وبناءً على هذه القواعد الثابتة، فإن احتلال الأعيان المدنية، وما قامت به المليشيا من احتلال منازل المواطنين والأعيان المدنية العامة الأخرى، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقواعد التي تنظم الحرب في عصرنا الحديث، سواء ما كانت هذه الحرب أهلية ام دولية، بغض النظر عما اذا كان قد تم الاتفاق على ذلك في منبر جدة أم لا”.