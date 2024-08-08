الصليب الأحمر: اثنان من بين كل ثلاثة لا يستطيعون الوصول للخدمات الصحية في السودان

الخرطوم: السوداني

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن السودان يواجه أزمة صحية مع تدمير البنية التحتية الطبية وأن اثنين من كل ثلاثة مدنيين لم يعدا قادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، بعد أن أُجبرت معظم مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في البلاد على إغلاق أبوابها نتيجة النزاع.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس بجنيف، إن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين فيها لها عواقب وخيمة في ظل تفاقم أزمة الغذاء، مشددة على أن مراكز الرعاية الصحية تعد ضرورية للوقاية من سوء التغذية واكتشافه وعلاجه.

وقالت أميلي شباط التي تشرف على البرامج الصحية للجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، إن الوضع في العيادات الصحية كارثي، حيث يفتقد الجرحى إلى الأدوية والغذاء والماء، كما أن كبار السن والنساء والأطفال محرومون من العلاجات الأساسية مثل غسل الكُلى أو أدوية مرض السكري وغيرها.

وقالت اللجنة إن حماية الرعاية الصحية التزام بموجب القانون الإنساني الدولي، وشددت على أنه يجب السماح للعاملين في المجال الطبي بأداء واجباتهم وفقاً لأخلاقيات الطب في بيئة آمنة ومأمونة.