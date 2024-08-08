ارتفاع حالات سوء التغذية وسط النساء الحمل والعجزة والمسنين بمحلية مكجر بوسط دارفور

متابعات: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، آدم رجال، إنّ حالات سوء التغذية وسط الأطفال والنساء الحمل والأمهات والعجزة والمسنين بلغ نحو 450 حالة سوء التغذية الحاد، بمحلية مكجر ولاية وسط دارفور.

وتسيطر مليشيا الدعم السريع منذ أشهر على وسط دارفور. وأضاف في تعميم صحفي تلقته (السوداني) أن حالات سوء التغذية والوضع الإنساني بمحليات الولاية مُـزرٍ، لافتاً إلى وفاة 5 أطفال في السادس من اغسطس الجاري بمكجر شرق، نتيجة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، مع عدم وصول المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الحرب إلا كميات قليلة جداً والتي لا تكفي حسب الحوجة الكبيرة للغذاء، مشيراً إلى فشل الإنتاج في الموسم الزراعي الماضي.

ونوه إلى أنه لا يزال سوء التغذية الحاد يشكل تحدياً صحياً حاسماً يتطلب بذل مزيد من الجهود من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع، وبناء استراتيجيات فعّالة وتدابير وقائية ضرورية للحد من حدوث تفشي المجاعة وسوء التغذية وإنقاذ أرواح السكان والنازحين المتضررين من الحرب.

ودعا رجال إلى ضمان زيادة التمويل والموارد لضمان تخصيص موارد كافية لبرنامج سوء التغذية والاستجابة الطارئة، لا سيّما في المناطق عالية الخطورة.