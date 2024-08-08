مستشفى الدايات أم درمان يعود إلى الخدمة بعد توقف دام 15 شهراً بسبب احتلال المليشيا له وتحويله إلى ثكنة عسكرية

أم درمان: السوداني

عادت مستشفى الدايات بأم درمان إلى الخدمة، بعد توقف دام 15 شهراً تحت وطأة احتلال المليشيا التي حوّلتها إلى ثكنة عسكرية ومعتقلاً لتعذيب المواطنين، ثم نهبت أحدث الأجهزة والمعدات، عادت اليوم مستشفى الدايات بأم درمان جزئياً للخدمة وسط زغاريد القابلات الرائدات اللائي قدّمن عصارة خبرتهن خدمةً للمستشفى لسنوات طويلة.

جاء الافتتاح وسط حضور مميز يتقدّمهم والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، ومدير عام وزارة الصحة د. محمود القائم والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان الهادي عبد السيد ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة ولجنة الإسناد المدني ورئيس وأعضاء لجنة الطوارئ الصحية ولفيف من العاملين في قطاع الصحة.

والي الخرطوم، حيا جميع العاملين بوزارة الصحة الذين كانوا حضوراً في أول يوم للحرب وظلوا يعملون تحت ظروف غايةً في التعقيد، كما حيا إصرار كوادر مستشفى الدايات على تشغيله جزئياً بتوظيف ما تبقى من الأجهزة، وقدم شكرا خاصا للقابلات اللائي سجّلنَ حضورا مبكرا وأكدن جاهزيتهم للانخراط في عمليات الولادة.

ووجه الوالي رسالة لكل الذين أعلنوا استعدادهم للمساهمة بالأجهزة والمعدات، الوفاء بالتزاماتهم حتى يدخل المستشفى مرحلة التشغيل الكامل، كما ناشد الوالي وزير الصحة الاتحادي للإسهام في تشغيل الدايات حتى يواصل العمل في تخصصاته الدقيقة التي لا تتوفّـر في مستشفيات أخرى.

مدير عام وزارة الصحة أوضح ان وزارته مهمومة للغاية بعد تطهير أم درمان بتشغيل كل المؤسسات العلاجية، ومستشفى الولادة يعتبر أكبر مستشفى تخصصي في أفريقيا وسيخفف الضغط على مستشفى النو الذي يستضيف حالياً مستشفيات الولادة، وقطع بأنه أينما تحققت الانتصارات فإن وزارة الصحة جاهزة لإعادة افتتاح المرافق الصحية.

مدير مستشفى الدايات قال زن المستشفى تعرض إلى تخريب ممنهج بسرقة الأجهزة المهمة وتم اختيارها بعناية، مما عطّل مسيرة التطوير والتحديث، لافتاً إلى أن التشغيل الجزئي سيبدأ بـ3 غرف عمليات و80 سريرا.