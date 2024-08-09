ثورة بنغلاديش تنصب محمد يونس (عالم مُحاربة الفقر) رئيساً للحكومة الانتقالية 

من الذي كان يصدق اننا حين قمنا بترجمة كتابه كنا سنحضر ونشاهد يوم قيام ثوار بنغلاديش بعد نجاح ثورته ان يختاروه رئيساَ لحكومتهم الانتقالية. نعم الاختيار لعالم وضع بصماته الإنسانية على الكثير من دول العالم. تكريماً لعالم عندما منح جائزة نوبل للسلام قال:

“إنّه سعيد بأن كانت الجائزة في السلام وليس في الاقتصاد، إذ لا سلام مع الفقر”.

نهنئ ثوار بنغلاديش بنجاح ثورتهم وباختيارهم لبروفيسور/ محمد يونس رئيساً لحكومتهم المؤقتة مع التمنيات الطيبات للجميع بالتوفيق والسداد.

صوت شكر خاص لبنتي/ سيما الجاك، التي أهدتني كتاب بروفيسور/ محمد يونس:

Banker’s To The Poors

الذي قمنا بترجمته.

كما يجب أن نشكر بروفيسور/ قاسم بدري الذي تكفّل باسم جامعة الأحفاد بنشر الكتاب.

يجب أن نشكر كذلك بروفيسور/ محمد يونس الذي تكرم وسمح لي بترجمة كتابه دون أن يتقاضى اياً من حقوقه المالية.

بالمناسبة بروفيسور/ محمد يونس جاء وألقى محاضرة بجامعة الأحفاد للبنات عن “التمويل الأصغر” – كما يعرف حينئذ وصار فيما بعد يُعرف “الاجتماعي”.

*القاهرة: 8 أغسطس 2024