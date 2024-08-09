البرهان يوجه أجهزة الدولة بتسخير كل الإمكانيات لمساعدة المواطنين في المناطق التي اجتاحتها السيول والأمطار

متابعات: السوداني

وجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، كافة أجهزة الدولة الاتحادية والولائية بتسخير كل الإمكانيات لمساعدة المواطنين في جميع المناطق التي اجتاحتها السيول والأمطار وتقديم الدعم والعون لهم.

وتفقد البرهان، اليوم الجمعة، المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بمدينة أبوحمد بولاية نهر النيل، ووقف على حجم الأضرار والخسائر التي تعرّض لها المواطنون، مؤكداً وقوف الدولة بكافة أجهزتها مع المتضررين وتقديم كل ما من شأنه تخفيف وطأة الكارثة عليهم.