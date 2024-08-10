أمطار غزيرة بوحدة السّير بمحلية دنقلا تخلف خسائر فادحة

الخرطوم: السوداني

تعرضت منطقة السَّير التابعة لوحدة شرق النيل الإدارية بمحلية دنقلا أمس، لأمطار غزيرة جداً مما أدى إلى سقوط العديد من المنازل والأسقف ودورات المياه بالمنطقة وامتلأت جميع الشوارع بالمياه ما أدى لزيادة معاناة المواطنين وازدياد حالات لدغات العقارب التي وصلت للمستشفى.

وتفقد مدير وحدة شرق النيل الإدارية النور علي النور برفقة مدير قسم شرطة شرق النيل المناطق المتأثرة ووقفا على التدخلات العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين وتقليل حجم الكارثة بالمنطقة وتتمثل الاحتياجات الضرورية في المشمعات وأمصال العقارب والمواد الغذائية وطلمبات الشطف ومعينات صحية ورش للمياه حتى يتم تقيل آثار الكارثة.