اليونيسف: ملايين الأطفال بالسودان مهددون بالمجاعة

بورتسودان: السوداني

دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ناقوس الخطر، واعتبرت أن إعلان المجاعة بمخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في 13 منطقة أخرى “مؤشران على أزمة إنسانية واسعة النطاق تهدد حياة ملايين الأطفال”.

جاء ذلك في حوار أجراه ممثل “اليونيسف” بالسودان شيلدون يت، مساء الجمعة، مع أخبار الأمم المتحدة عبر تطبيق زوم، من مدينة بورتسودان ونشرت المنظمة فحواه في بيان.

وأكد المسؤول الأممي أن “اليونيسف تبذل جهوداً حثيثة لتقديم المساعدات الغذائية والصحية للأطفال في المناطق المتضررة”.

وقال إن “إعلان المجاعة في مخيم زمزم ليس مجرد حدث معزول، بل هو مؤشر على أزمة إنسانية واسعة النطاق تهدد حياة ملايين الأطفال في السودان”.

وقدم شيلدون يت نداءً عاجلاً إلى أطراف النزاع لوقف إطلاق النار بالسودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال المحتاجين.

كما سلط الضوء على أنه “إلى جانب المجاعة، يعاني أطفال السودان أزمة تعليم حادة، حيث لا يزال نحو 18 مليون طفل خارج المدارس بسبب الحرب”.

وشدد على أن “أطفال السودان معرضون أيضا لخطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الكوليرا والملاريا، وانتهاكات جسيمة لحقوقهم، تشمل التجنيد في الجماعات المسلحة والزواج المبكر”.

وقال يت إن اليونيسف وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى الأطفال المحتاجين، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة بسبب القيود الأمنية وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.