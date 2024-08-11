أبو نمُّو: انتهاء المشاورات مع الأمريكان في جدة دون الاتفاق على مشاركة الحكومة في مفاوضات جنيف

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس الوفد الحكومي للمشاورات مع الإدارة الأمريكية في جدة، انتهاء الاجتماعات دون الاتفاق على مشاركة الوفد الحكومي في مفاوضات جنيف.

وقال رئيس الوفد وزير المعادن محمد بشير أبو نمُّو في صفحته الرسمية بفيس بوك: “أعلن بصفتي، رئيسـاً للوفـد الحكومـي في الاجتماعـات التشاوريـة مـع الأمريكـان في مدينـة جـدة السعوديـة، انتهـاء المشاورات من غير الاتفاق على مشاركـة الوفد السوداني في مفاوضات جنيـف – كتوصيـة للقيـادة- سـواء كـان الوفـد ممثـلاً للجيـش حسـب رغبتهـم أو ممثـلاً للحكومـة حسـب قـرار الحكومـة مـن الآن وصاعـدا”.

وأضاف: “الأمـر متـروك فـي النهايـة لقـرار القيـادة بتقديراتهـا، وهنـاك بالتأكيـد تفاصيـل كثيـرة قادتنـا إلى هـذا القـرار بإنهـاء الحـوار التشـاوري دون اتفـاق”.