مصادر (السوداني): واشنطن تتمسّك بالدعوة التي قدمتها للفريق أول البرهان لمشاركة الجيش يوم 14 أغسطس في سويسرا، وليس مشاركة وفد من الحكومة السودانية

مصادر (السوداني) من واشنطن: أمريكا أسست مفاوضات سويسرا بناءً على منبري جدة (1 و2)، حيث تقوم على مباحثات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين. ووجوب تنفيذ الاتفاقيات العامة السابقة من قبل الطرفين. بينما مناقشة القضايا الأخرى والخطاب السياسي لمنابر أخرى تشارك فيها الحكومة السودانية