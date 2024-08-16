مركز الملك سلمان يرسل قافلة اغاثية للمتضررين من السيول والأمطار في الشمالية ونهر النيل

بورتسودان: السوداني

قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنه في إطار جهوده في دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات، فقد تقرر تنفيذ تدخل عاجل لدعم قطاعي الإيواء والأمن الغذائي، بناءً على الكوارث الطبيعية التي اجتاحت ولايتي نهر النيل والشمالية في الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن أضرار جسيمة وزادت من حالة الاحتياج الملحة في الولايتين، بالإضافة إلى الاحتياج الناتج عن حالة النزوح التي تسببت بها الحرب.

ستتحرك 20 شاحنة من ميناء سواكن البحري محملة بـ23,000 سلة غذائية و3,464 حقيبة إيوائية، حيث ستكون حصة الولاية الشمالية 12,000 سلة غذائية و1800 حقيبة مواد إيوائية بعدد 11 شاحنة وولاية نهر النيل 11,000 سلة غذائية وعدد 1,664 حقيبة إيوائية بعدد 9 شاحنات.

وسيتم تنفيذ هذا التدخل عبر الشركاء الوطنيين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منظمة (الاغتنام، إضافة والاشراق)، بالتنسيق مع حكومة الولاية الشمالية.