وفاة وزير التربية والتعليم السوداني في مدينة القاهرة

القاهرة: السوداني

غيب الموت وزير التربية والتعليم السوداني البروفيسور، محمود سر الختم الحوري، مساء الجمعة، باحد فنادق القاهرة المصرية.

وتعود تفاصيل وفاة الحوري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بالجيزة بلاغا من إدارة احد الفنادق، يفيد بوفاة أحد الأشخاص – سوداني الجنسية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وفاة محمود سر الختم الحوري، وزير التربية والتعليم، إثر تعرضه لأزمة صحية أسفرت عن وفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

تغمده الله بواسع رحمته.

إنا لله وإنا إليه راجعون