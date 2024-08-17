لجنة أمن القضارف توافق على دخول العَمَالَة الإثيوبية لمحليات الولاية لإنجاح الموسم الزراعي

القضارف: السوداني

وافقت لجنة أمن ولاية القضارف في اجتماعها برئاسة والي القضارف المكلف، الفريق ركن، محمد أحمد حسن، على دخول العَمَالَة الإثيوبية لمحليات الولاية الحدودية.

وأوضح الوالي أهمية دخول تلك العَمَالَة للولاية لإنجاح الموسم الزراعي ضمن الخطوات التي تقودها الحكومة لتوفير مطلوبات الموسم. وأعاد الجيش السوداني، السيطرة على الفشقة التي كانت تسيطر عليها مليشيات إثيوبية وتقوم بزراعتها.

ولفت الوالي إلى أن ولاية القضارف يعول عليها في توفير الأمن الغذائي والنهوض بالاقتصاد القومي.

ودعا والي القضارف المكلف، المزارعين إلى اتباع الحزم التقنية التي تزيد من معدلات الإنتاج، مبشراً بنجاح الموسم الزراعي بعد معدلات الأمطار الجيدة التي تشهدها معظم محليات الولاية.