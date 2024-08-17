الهجرة الدولية: الأمطار والفيضانات تشرد 117 ألف سوداني في 12 ولاية

الخرطوم: السوداني

قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، إن الأمطار والفيضانات التي اجتاحت 12 من أصل 18 ولاية سودانية شردت 117 ألف شخص.

وقالت منظمة الهجرة في تقرير اليوم، إنه في الفترة من 1 يونيو إلى 12 أغسطس الجاري، جرى الإبلاغ عن 60 حادثة من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تسببت في نزوح مفاجئ في السودان.

وأشارت إلى أن الأمطار والفيضانات أدت إلى نزوح 23.567 أسرة بعدد أفراد يبلغ 117.835 فردا، من مواقع مختلفة في 12 ولاية.

وكشفت عن تعرض 32 ألف مبنى للضرر الجزئي أو الدمار جرّاء الأمطار والسيول والفيضانات.