مناوي: الشركات الناقلة للإغاثة من تشاد إلى دارفور أغلبها تعمل بالشاحنات المنهوبة من السودان وبعضها شركات معروفة تتبع للدعم السريع

بورتسودان: السوداني

أوضح حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أنّ فتح معبر أدري مؤقتاً لتسهيل دخول الإغاثة لمواطني دارفور أمرٌ مهمٌ وخطوة تدلل أن الحكومة السودانية جادة في البحث عن السُّبُل لتخفيف مُعاناة الشعب.

وقال مناوي: “إلا أن المخفي المثير هو أن الشركات الناقلة للإغاثة من تشاد إلى دارفور أغلبها تعمل بالشاحنات المنهوبة من السودان، وبعضها شركاتٌ معروفةٌ تتبع للدعم السريع تتستّر بأسماء أفراد، هذا ربما يعد أحد الأسباب وراء إصرار وتمسُّك المنظمات لهذا الطريق دون الأخرى، ذلك بحكم الحرص الزائد بغرض إخفاء المنهوبات من مُلّاك المنهوبات.. إذا ابتليتم فاستتروا”.