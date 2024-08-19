السفير التركي الجديد يصل بورتسودان ويسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية

بورتسودان: السوداني

وصل السفير التركي الجديد لدى السودان، فاتح يلدز، إلى مدينة بورتسودان لمباشرة أعماله. وقال إنه شعر بصداقة السودان ودفئه تجاه تركيا منذ اليوم الأول.

وسلم يلدز نسخة من أوراق اعتماده سفيرا رسمياً لدى جمهورية السودان، إلى وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين الفاضل.

تركيا تعتمد تعيين “فاتح يلدز” سفيراً لها بالسودان.

وكانت تركيا قد ️اعتمدت، فاتح يلدز، أحد البيروقراطيين المهمين في وزارة الخارجية سفيراً لها لدى السودان. ونُشر القرار المتعلق بتعيين السفير الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، في الجريدة الرسمية.

يلدز من مواليد أنقرة في العام 1971. تخرج في جامعة الشرق الأوسط التقنية – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية قسم العلاقات الدولية عام 1994م، والتحق بوزارة الخارجية في نفس العام. وفي السنوات الأولى من حياته المهنية، بين عامي 2002 و2004، عمل سكرتيرًا ثانيًا وسكرتيرًا رئيسيًا في مكتب أوغور زيال، وكيل وزارة الخارجية.

كما شغل منصب السكرتير الأول ووكيل الوزارة في سفارة واشنطن بين عامي 2004 و2008 ثم عمل مديراً لفرع في إدارة الموارد البشرية بوزارة الخارجية بين عامي 2008 و2010م، كما شغل منصب القنصل العام في شيكاغو بين عامي 2010 – 2014، وشغل منصب رئيس إدارة الموارد البشرية بوزارة الخارجية بين عامي 2014 – 2017.

كما عمل سفيراً لدى بغداد في 25 يناير 2017، مهامه حتى 1 مايو 2021م.