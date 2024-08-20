الرئيس السيسي: مصر حريصة على وقف إطلاق النار بالسودان وحماية مقدراته

القاهرة: السوداني

أكّـد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على وقف إطلاق النار وحماية مقدرات السودان وشعبه الشقيق، ومؤسسات الدولة وسيادتها، مُشددًا على ضرورة تضافر جميع الجهود، الدولية والإقليمية، لتقديم سُبُل الدعم كافة، لإنهاء الأزمة السياسية والمأساة الإنسانية التي يتعرّض لها الشعب السوداني الشقيق.

واستقبل السيسي، اليوم الثلاثاء، نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة أمينة محمد، والوفد المرافق لنائبة السكرتير العام، الذي ضم إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المُستدامة.

وأشادت أمينة محمد، بالدور المصري النشط في المحافل الدولية، وخاصةً الأمم المتحدة، وبدفع مصر الدؤوب تجاه السلام والاستقرار بالمنطقة، بهدف تجنيبها مواجهة إقليمية قد تكون لها تبعاتٌ شديدة السلبية إقليمياً ودولياً. وشدّدت على تقدير الأمم المتحدة للدور الإنساني المحوري الذي تضطلع به مصر في ملف اللاجئين بالمنطقة، وما تتحمّله من أعباءٍ في هذا الصّدد، مؤكدة حرص الأمم المتحدة على استمرار وتكثيف التنسيق والتعاون الفعّال مع مصر، على جميع الأصعدة.