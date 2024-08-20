السيسي وبلينكن يناقشان أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السودانيين دون عوائق

القاهرة: السوداني

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مدينة العلمين.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنّ الرئيس المصري والوزير ناقشا الجهود المستمرة لإنهاء الحرب في السودان. ورحب بلينكن بمشاركة مصر النشطة في المحادثات بسويسرا. وأشار السيسي وبلينكن إلى أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السودانيين دون عوائق.

وحضر اللقاء المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو ومدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ووزير الخارجية المصرية د. بدر الدين عبدالعاطي.

على ذات الصعيد، التقى بلينكن بوزير الخارجية المصري د. بدر الدين عبد العاطي، حيث اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن إنهاء الصراع في السودان، وضرورة انضمام القوات المسلحة السودانية إلى المفاوضات في سويسرا.