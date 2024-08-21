بلينكن: توصلنا إلى اتفاق بشأن نقاط دخول المساعدات الإنسانية إلى السودان.. ونعمل للتوصل إلى اتفاق أوسع بشأن وقف الأعمال العدائية.. والعمل والتنسيق مع مصر بالغ الأهمية

الدوحة – متابعات: السوداني

‏أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى السودان، حيث سيتم فتح المعابر من قِبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، موضحاً أن تقديم المساعدة الأساسية للحياة للسودانيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، أمر بالغ الأهمية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بالدوحة: “في مصر على وجه الخصوص وهنا أيضاً في قطر، أجرينا مناقشات مستفيضة حول السودان، ومن المهم جداً أن يركز الناس على ذلك أيضاً، لأنه مع كل ما يحدث في العالم، فإن أسوأ وضع إنساني في العالم الآن هو في السودان. هناك المزيد من الأشخاص في السودان الذين يعانون من القتال والعنف ومن عدم الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية الأساسية، ونحن مصممون للغاية على محاولة إيجاد َ معالجات لهذا الأمر”.

وأضاف: “لقد عقدنا محادثات في سويسرا، وهي مستمرة. وفي الوقت نفسه، كنا نعمل بشكل وثيق جداً مع مصر، والمملكة العربية السعودية، ومع الإمارات العربية المتحدة، ومع الاتحاد الأفريقي – ليس فقط لمُحاولة التوصل إلى وقف للأعمال العدائية وجمع الأطراف معاً حول ذلك وطريقة لذلك للتحقق من الاتفاقيات التي نأمل أن يتم التوصل إليها، ولكن أيضاً لتوصيل المساعدة الإنسانية إلى عشرات الملايين من الأشخاص الذين يحتاجون إليها”.

وشدد على أنهم يعملون للتوصل إلى اتفاق أوسع بشأن وقف الأعمال العدائية بين الجيش والدعم السريع، “وهنا، مرة أخرى، كان العمل والتنسيق مع مصر بالغ الأهمية”.