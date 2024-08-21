بيرييلو: قيل لنا إنه سيتم إلغاء الاجتماع مع وفد بورتسودان بعد أن خرق البروتوكولات

متابعات: السوداني

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، إنه سيتم إلغاء الاجتماع المزمع عقده في القاهرة مع وفد بورتسودان، بعد أن خرق الوفد البروتوكولات.

وقال بيرييلو في تغريدة له على حسابه الرسمي على منصة إكس: “كجزء من شراكتنا الوثيقة المستمرة مع مصر في محاولة إنقاذ الأرواح في السودان، أقدر الفرصة التي أتيحت لي للقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية عبد العاطي وقادة حكوميين آخرين.

وكانت الحكومة المصرية قد حددت أيضاً موعداً لعقد اجتماع مع وفد من بورتسودان، لكن قيل لنا إنه سيتم إلغاء الاجتماع بعد أن خرق الوفد البروتوكولات”.