120 ألف مواطن بلا مأوى في العراء وانهيار منازلهم بصورة كلية وجزئية بسبب السيول والأمطار بشرق السودان

طوكر: السوداني

قال رئيس الهيئة الشعبية للعمل الإنساني بشرق السودان، صالح حسب الله، انّ مدينة طوكر أصبحت معزولة تماماً، حيث صار المواطنون يعتمدون على المراكب الخشبية في الدخول او الخروج منها.

وأضاف لـ(السوداني)، ان المياه غمرت المدينة تماماً، مما إلى حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات وفقدان أعداد كبيرة من السكان لم تتم معرفة عددهم حتى الآن.

وجراء الأمطار والسيول التي استمرت لأيام، تصدع سد خور أربعات، الذي يُعد أهم مصادر توفير المياه لسكان مدينة بورتسودان.

وأوضح صالح ان انهيار الجسر الذى يربط محلية عقيق بمدينة بورتسودان وباقي أنحاء الولاية بسبب غزارة الأمطار وارتفاع نهر البركة بصورة كبيرة لم تشهدها المائة عام الماضية.

وناشد حسب الله، المنظمات الطوعية لتقديم المساعدات لنحو 120 ألف مواطن حيث أصبحوا مشردين بلا مأوى في العراء وانهيار منازلهم بصورة كلية أو جزئية، وفقدان ممتلكاتهم ونفوق أعداد كبيرة من مواشيهم، بالإضافة لجرف المزارع وتلف المحاصيل.