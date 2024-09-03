الفريق أول البرهان يتوجه إلى الصين

بورتسودان: السوداني

توجه رئيس مجلس السيادة ، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فجر اليوم إلى الصين، مترئساً وفد السودان المشارك في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي 2024 (فوكاك) الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 4-6 من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال إعلام مجلس السيادة، إن البرهان سيجري جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتعزيز آفاق التعاون المشترك وإيجاد شراكات استراتيجية بين البلدين في كافة المجالات، بجانب استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات.

كما سيعقد البرهان، على هامش مشاركته في المنتدى، لقاءات مع عدد من الرؤساء ورؤساء الوفود لتعزيز المصالح المشتركة ودفع العلاقات إلى آفاق أرحب وخلق شراكات استراتيجية بين السودان وتلك الدول.

يُـذكر أنّ المنتدى المنعقد تحت عنوان “التكاتف من أجل تعزيز التحديث وبناء مجتمع مصير مشترك رفيع المستوى بين الصين وأفريقيا”، سيبحث فرص ومجالات التعاون المشترك بين الدول الأفريقية والصين، وستتضمن أعمال المنتدى أربعة اجتماعات رفيعة المستوى حول حوكمة الدولة، والتصنيع والتحديث الزراعي، والسلام والأمن، فضلاً عن التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق. ويتضمن جدول أعمال القمة المؤتمر الثامن لرُوّاد الأعمال الصينيين والأفارقة، وستعتمد القمة أيضاً، وثيقتين ختاميتين، إحداهما إعلان، والأخرى خطة عمل، لبناء توافق كبير بين الجانبين ورسم مسار لتنفيذ التعاون الصيني – الأفريقي عالي الجودة في الأعوام الثلاثة المقبلة.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة كل من السفير عوض حسين وزير الخارجية المكلف، وجبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ووزير الطاقة والنفط المكلف محيي الدين نعيم محمد سعيد.