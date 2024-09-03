المبعوث الأمريكي: جهات خارجية تصب الزيت على النار في السودان

الخرطوم: السوداني

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان توم بيرييلو، إن العديد من الجهات الخارجية تصب الزيت على النار في السودان، وذلك يزعج السودانيين بلا شك ويريدون له أن يتوقف.

وأضاف في تغريدة بمنصة إكس أن الأمم المتحدة تعمل على تطبيق وتمديد حظر دخول السلاح إلى دارفور، كما تركز في المدى القريب على ضمان وصول الغذاء والدواء إلى السكان الذين يواجهون المجاعة.

وقال بيرييلو “نريد أن نرى نهاية للقصف العشوائي، خاصة من قِبَل قوات الدعم السريع”.

كما أعرب عن أمله أن تدخل مدونة قواعد السلوك التي توصلت إليها مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” حيز التنفيذ قريبًا، وأن تساعد في خفض الانتهاكات والفظائع التي تشهدها البلاد أو القضاء عليها.

وقال بيرييلو “لا توجد أعذارٌ في المستقبل لمحاولة تجنب الالتزامات التي تعهد بها الطرفان. ولهذا السبب نواصل، بشكل يومي وأسبوعي، محاولة جعل الطرفين يمضيان قدماً في الالتزام بالاتفاقيات التي توصلا إليها في جدة وما بعدها”.