تعرف على السير الذاتية لأعضاء بعثة تقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان

محمد شاندي عثمان، الرئيس (تنزانيا)

شغل السيد محمد شاندي عثمان منصب رئيس المحكمة العليا في تنزانيا (من يسمبر 2010 إلى 17 يناير 2017). في عام 2017، تم تعيينه شخصية بارزة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكُلف بفحص المعلومات الجديدة المتعلقة بالوفاة المأساوية للأمين العام الثاني للأمم المتحدة، داغ همرشولد وأعضاء الحزب الذين كانوا برفقته في 17-18 سبتمبر 1961 (تم تعيين السيد محمد شاندي عثمان عام 2017). وفي عام 2015، تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رئيسًا لفريق الخبراء المستقل المعني بالتحقيق في الظروف المؤدية إلى الوفاة المأساوية للسيد داغ هامرشولد.

وفي الفترة بين 2019-2020، عمل كعضو في لجنة خبراء الاستعراض المستقلة للمحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي، بعد أن تم تعيينه من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تشمل الخبرات السابقة للسيد عثمان منصب المدعي العام لتيمور الشرقية (تيمور الشرقية) (2000-2001)، ورئيس هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1998-2000)، وكبير مستشاري قطاع القانون والعدالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كمبوديا.

كما شغل منصب عضو في لجنة التحقيق رفيعة المستوى التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الوضع في لبنان في أعقاب النزاع المسلح الإسرائيلي اللبناني في عام 2006، ومنصب الخبير المستقل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان (2009-2010). ورئيسًا للجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا (2022-2023).

جوي إيزيلو (نيجيريا)

جوي إيزيلو أستاذة قانون ومحامية أولى في نيجيريا ولديها خبرة في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي ومقارنة الدساتير وحقوق المرأة والطفل في أفريقيا. الدكتورة إيزيلو هي عميدة فخرية للقانون في جامعة نيجيريا، وأستاذة زائرة في جامعات متعددة. وهي أيضًا مؤسسة ومديرة مجموعة مساعدة النساء (WACOL )، منظمة نيجيرية غير حكومية مكرسة لتعزيز حقوق الإنسان للنساء والشباب. وفي الفترة من 2008 إلى 2014، عملت كمقررة خاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص.

حصلت على العديد من الأوسمة الوطنية والدولية، بما في ذلك وسام النيجر من الحكومة النيجيرية (2006) وحصلت على مكان في قائمة بي بي سي لعام 2022 التي تضم 100 امرأة مؤثرة في العالم.

منى رشماوي (الأردن/سويسرا)

منى رشماوي هي مسؤولة كبيرة سابقة في الأمم المتحدة، حيث شغلت آخر مرة في منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ومقره في دمشق، سوريا.

وفي الفترة من 2004 إلى 2005، شغلت منصب المدير التنفيذي لأمانة لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن دارفور، والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1564.

وفي الفترة من 2009 إلى 2022، كانت رئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما شغلت منصب الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال من عام 1996 إلى عام 2000. ومن عام 1991 إلى عام 2000، كانت السيدة رشماوي مديرة مركز استقلال القضاة والمحامين في لجنة الحقوقيين الدولية في جنيف.

قبل ذلك، مارست مهنة المحاماة من عام 1981 إلى عام 1991 في الضفة الغربية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتولت منصبًا رفيعًا في منظمة فلسطينية بارزة لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق. تغطي منشوراتها الأكاديمية واضيع عدة من بينها حقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.