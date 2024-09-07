البرهان يعود إلى البلاد بعد زيارته للصين

بورتسودان: السوداني

عاد إلى البلاد اليوم رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بعد مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني – الأفريقي التي استضافتها العاصمة الصينية بكين.

وقال إعلام مجلس السيادة، إنّ الزيارة ناجحة وتاريخية وحقّقت أهدافها، وعقد البرهان عدداً من اللقاءات الثنائية مع عددٍ من الرؤساء ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال المنتدى، لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين السودان وتلك الدول وضرورة تقويته في كافة المجالات، كما استعرضت اللقاءات مُجمل تطورات الأوضاع في السودان والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع البرهان مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتناول اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية والتنموية والعسكرية، وسبل تعزيزه، وتطورات الأوضاع في السودان، كما تطرقت إلى العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما شرّف رئيس مجلس السيادة، مراسم احتفال توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين السودان والصين، شملت مجالات الاقتصاد والتنمية، والطاقة والتعاون الاستراتيجي في المجالات العسكرية والدفاعية الحيوية، وإنشاء المطارات والموانئ وصناعة السيارات وتطوير صناعة واستخراج النفط، وتطوير قطاع وتوليد الكهرباء.

وقدّم البرهان خطاب السودان في فعاليات المنتدى، مشيداً بدور الصين في ترقية وتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية.

ورافق البرهان خلال الزيارة وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي والخارجية والطاقة والنفط.