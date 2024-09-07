مدير منظمة الصحة العالمية د. تادروس أدهانوم في بورتسودان 

بورتسودان: السوداني

وصل مدير عام منظمة الصحة العالمية، د. تادروس أدهانوم إلى مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية اليوم السبت، وذلك برفقة د. حنان حسن بلخي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وعدد من مديري المنظمة.

وقال وزير الصحة الاتحادية، د. هيثم محمد إبراهيم في تصريحات صحفية بمطار بورتسودان، إنّ الزيارة امتدادٌ لدعم منظمة الصحة العالمية للسودان خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنّ الوزارة تعمل بتنسيق وتعاون مشترك بين السودان ومنظمة الصحة العالمية على مدى عقود طويلة.

وأضاف أنّ دعم المنظمة لا يقتصر على الدعم المالي والفني فقط، بل يمتد إلى تحريك جهود المنظمات العالمية الأخرى لتمويل أنشطة السودان.

وأشار هيثم إلى أنّ الزيارة ستشمل تنظيم مقابلات مع قيادة الدولة ممثلةً في لقاء نائب رئيس المجلس السيادي، الفريق مالك عقار وعضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مستشار بحري ابراهيم جابر، وكذلك لقاء الممثل المُقيم لوكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عددٍ من الزيارات التفقدية والميدانية إلى المرافق والمنشآت الصحية، فَضْلاً عن زيارة لمركز إيواء النازحين.