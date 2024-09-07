جلسة حوار تفاعلي لمناقشة تقرير بعثة تقصي الحقائق

كتبت: سوسن محجوب

علمت (السوداني)، أن تقرير بعثة تقصي الحقائق الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 57 بعد غدٍ الاثنين بجنيف برئاسة مندوب المغرب، سيُخضع إلى جلسة حوار تفاعلي يشارك فيها: المفوض السامي لحقوق الإنسان ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية وممثلو الاتحاد الأفريقي.

وتشمل اعمال المجلس الذي يشارك فيها وزير العدل والنائب العام، جلسة لمناقشة تقارير عن حالة حقوق الإنسان في السودان.

وكانت البعثة، قدمت تحديثاً شفوياً عن مهمتها خلال الدورة 56 للمجلس في سبتمبر المُنصرم.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان بأغلبية، قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الثالث من أكتوبر من العام الماضي.

وستقدم البعثة ايضاً، نسخة من ذات التقرير الى اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها في سبتمبر الجاري، والتي يشارك في أعمالها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.