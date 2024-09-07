مندوبة قطر بالأمم المتحدة تلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للسودان

نيويورك: متابعات

التقت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني مع توم بيرييلو المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى السودان.

جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في السودان، لا سيّما تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأشارت إلى أن دولة قطر تُسيِّر منذ مايو ٢٠٢٣ جسراً جوياً إلى السودان في إطار مساندتها للشعب السوداني الشقيق، ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها بسبب استمرار القتال، بجانب تقديمها الشهر الماضي مستلزمات الإيواء للمتضررين من الفيضانات في السودان.

كما أشارت إلى تعهد دولة قطر بمبلغ (٧٥) مليون دولار أمريكي لدعم السودان الشقيق، منذ اندلاع الأزمة في البلاد.