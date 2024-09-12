الصين توضح سبب تصويتها لصالح العقوبات ضد السودان

نيويورك: السوداني

دعت الصين، أطراف النزاع في السودان إلى وضع مصالح بلادهم وشعبهم في المقام الأول واحترام القانون الإنساني الدولي وتوفير أقصى قدر من الحماية للمدنيين والمرافق المدنية دون التسبب في مزيد من الأضرار.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينج؛ في كلمته لتوضيح سبب تصويت الصين لصالح مشروع قرار بشأن العقوبات ضد السودان، أن تجديد إجراءات العقوبات سيساعد على وقف التدفق المستمر للأسلحة غير المشروع إلى ساحة المعركة وتهدئة الوضع على الأرض وعدم تصعيده.

وطالب مجلس الأمن الدولي بذل المزيد من الجهود لدفع جميع الأطراف في السودان نحو الحوار للتوصل إلى حل سياسي للصراع الحالي هناك.

موضحاً أنّ الصراع في السودان استمر لأكثر من عام ونصف العام مع عدم وجود أي علامات على خفض التصعيد، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني المتدهور وضع ملايين المدنيين السودانيين في مواجهة تحديات متعددة. وإضاف: “يجب اتخاذ إجراءات بناءة وملموسة لمساعدة السودان على وقف الأعمال العدائية والعودة إلى السلام الدائم، إنّ العقوبات هي وسيلة وليست غاية ويجب ألا تحل محل الدبلوماسية”.