مليشيا الدعم السريع تطلق النار على حافلة ركاب وتقتل سيدتين بالجزيرة

متابعات: السوداني

أطلقت مليشيا الدعم السريع، النار على حافلة ركاب متجهة من مدينة كسلا إلى قرى الحلاوين بالجزيرة عند ارتكاز المليشيا بكوبري رفاعة يوم الاثنين، ونتجت عن الحادثة وفاة سيدتين، إحداهما الطالبة بكلية الطب جامعة الجزيرة الدفعة “43” ترتيل قريب الله محمد علي من قرية “الشيخ البصير الحلاوين” بمحلية الحصاحيصا بطلق مباشر في الرأس، نقلت على إثره للمستشفى لتتوفى اليوم الخميس، كما أصابت رصاصة أخرى سيدة من قرية “استرحنا الحلاوين” بمحلية الحصاحيصا، أدت إلى مقتلها في الحال، وفقاً لما أعلنه مرصد مؤتمر الجزيرة‬⁩.