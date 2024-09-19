شرطة نهر النيل تحقق في شكوى مواطنة فقدت مبلغاً ماليا ارتكاز كوبري الدامر

الخرطوم: السوداني

قالت شرطة ولاية نهر النيل، إنها شرعت فوراً وعبر أذرع عملها الجنائية والميدانية في تقصي الحقائق وجمع المعلومات واتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بدعوى الشاكية آمنة محمد عزاز الخاصة بفقدانها مبلغاً مالياً أثناء التفتيش بارتكاز كوبري الدامر – عطبرة.

وأوضح بيان لشرطة الولاية اليوم الخميس أنّ النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع، ومن خلال التحريات الأولية أفادت الشاكية بأنها قد سلمت المبلغ المالي لشخص كان يقف جوار البص أعتقدت أنه يتبع لإحدى القوات النظامية على أن يقوم بإعادته لها بعد التفتيش.

وأشار البيان إلى أن القوات المتواجدة بنقاط التفتيش والارتكازات هي قوات مشتركة من كافة الأجهزة الأمنية وهم معروفون بأزيائهم وأشخاصهم ومباشرتهم لتفتيش القادمين بعمل جماعي لا يسمح لفرد من الأفراد بأخذ أي ممتلكات أو أموال بشكل غير قانوني، فالرقابة الجماعية وتواجد الشهود من النظاميين والمواطنين يحول دون ذلك، وأشار البيان إلى أن إجراءات التفتيش بالنقاط والارتكازات فرضتها التحديات الأمنية الراهنة، فالكل يعلم حجم التآمر والاستهداف لزعزعة الأمن والاستقرار وقد أثبتت هذه الإجراءات المتبعة فعاليتها من خلال الضبطيات الأمنية المتتالية للمتسللين من أفراد المليشيا المتمردة والمتعاونين، ولذلك فإن المهمة التي تضطلع بها هذه القوات هي مهمة وطنية وواجب مقدس غايته حماية المواطنين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم رغم الصعوبات التي قد تفرضها مثل هذه الإجراءات على مستخدمي الطرق القومية.