البرهان يلتقي لافروف ويشيد بمواقف روسيا الداعمة للسودان

نيويورك: متابعات

التقى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان بنيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

واستعرض اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تنشيط وتطوير وتعزيز وتقوية علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للبلدين، كما تطرّق اللقاء إلى عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واطلع رئيس مجلس السيادة، وزير الخارجية الروسي على تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالدور الذي ظلت تلعبه روسيا في مساعدة ومساندة السودان ودعم السلام والاستقرار فيه، منوهاً لمواقف روسيا الداعمة للسودان في المحافل الدولية والإقليمية وحرصها على استدامة الأمن والاستقرار في السودان.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعم بلاده للسودان حتى ينعم بالأمن والاستقرار، مشيراً إلى حرص بلاده على مواصلة التعاون المشترك مع السودان وتقوية العلاقات الثنائية، مُشيداً بالعلاقات الوطيدة بين السودان وبلاده.

حضر اللقاء من الجانب السوداني، السفير حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف، والسفير محمد عبد الله إدريس سفير السودان لدى واشنطن، والسفير الحارث إدريس مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.