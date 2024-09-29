مركز “الملك سلمان للإغاثة” يوقع اتفاقية لإنشاء مركز طبي تشخيصي ببورتسودان

الخرطوم: السوداني

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء وتجهيز المركز الطبي التشخيصي في مدينة بورتسودان، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة ومدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، يستفيد منها 1.985.485 فردًا، بقيمة مليون و451 ألف دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 المنعقدة في مدينة نيويورك.

ووقّع الاتفاقية مديرة إدارة الشراكات والعلاقات الدولية بالمركز الدكتورة هناء عمر، والأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية عبد الله الدردري.

وسيجري بموجب الاتفاقية، إعادة تأهيل مركز بورتسودان للتشخيص، وشراء وتركيب جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي؛ بهدف تعزيز قدرات السكان للوصول إلى خدمات التصوير الطبي السريع بتكلفة معقولة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية لمركز الملك سلمان للإغاثة، المتعلقة بتحسين قدرات القطاع الطبي في الدول ذات الاحتياج.