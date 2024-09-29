توم بيرييلو يبدأ جولة أفريقية لمواصلة جهود إنهاء الحرب في السودان

الخرطوم: السوداني

يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، اليوم الأحد، زيارة إلى نيروبي وأديس أبابا لمواصلة الجهود الدبلوماسية الهادفة لإنهاء الصراع في السودان.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم، سيجري المبعوث لقاءات مع اللاجئين السودانيين والقادة المدنيين بشأن استعادة المسار الديمقراطي.

وسيلتقي المبعوث الخاص بمسؤولين في الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية “إيقاد”.

كما سيلتقي بقادة المجتمع المدني السوداني والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تركز على الدعم الإنساني وحماية المدنيين.

وقال البيان إن المبعوث الخاص سيواصل جهوده الرامية إلى تعزيز عملية شاملة لانتقال السودان إلى الحكم المدني. وستساهم هذه المشاورات أيضًا في دعم الجهود الدبلوماسية الأمريكية للضغط على الدعم السريع والجيش السوداني، للموافقة على هدن إنسانية تؤدي إلى وقف شامل للأعمال العدائية، وتوسيع نطاق الوصول الإنساني.

وأضافت الخارجية في بيانها “تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوداني وتطلعاته إلى السلام والحرية والعدالة. وندعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إنهاء العنف، وإزالة جميع الحواجز التي تحول دون تلبية الاحتياجات الإنسانية، وظروف المجاعة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، واحترام قوانين الحرب فيما يتصل بحماية المدنيين”.