الشاعر الدبلوماسي محمد المكي إبراهيم في ذمة الله

انتقل إلى جوار ربه اليوم الأحد في إحدى مستشفيات القاهرة الشاعر الكبير الدبلوماسي محمد المكي إبراهيم بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني، اشتهر بنظم معظم قصائد ثورة أكتوبر ١٩٦٤ وأصبح يطلق عليه شاعر الأكتوبريات.

أسرة (السوداني) تعزي في الفقد الوطني الكبير، تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

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