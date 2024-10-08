أمريكا تفرض عقوبات على القوني حمدان دقلو.. التفاصيل الكاملة

متابعات: السوداني

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، عقوبات على القوني حمدان دقلو موسى، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لقيادته الجهود الرامية إلى توريد الأسلحة لمواصلة الحرب في السودان، حيث تسببت الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في دمار هائل، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، وملايين يواجهون مستويات طارئة من الجوع.

ويدير القوني المشتريات بقوات الدعم السريع، وهو شقيق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، زعيم مليشيا الدعم السريع. وقد مدد القوني هذه الحرب من خلال قيادة جهود قوات الدعم السريع لشراء الأسلحة والمواد العسكرية.

ومن خلال تسليح قوات الدعم السريع، ساهمت أفعاله بشكل مباشر في حصار قوات الدعم السريع المستمر لمدينة الفاشر في شمال دارفور، وهي المدينة التي يسكنها ما يقرب من مليوني مدني معرضين للخطر.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث: “في الوقت الذي تدافع فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها من الجهات عن السلام، يواصل أفراد رئيسيون من كلا الجانبين – بما في ذلك القوني حمدان دقلو – شراء الأسلحة لتسهيل الهجمات والفظائع الأخرى ضد مواطنيهم”.

وأضاف: “ستستمر الولايات المتحدة في محاسبة أولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد هذا الصراع وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية في وقت المجاعة والهشاشة”.

مسؤول المشتريات الرئيسي في قوات الدعم السريع

القوني هو مدير المشتريات في قوات الدعم السريع والشقيق الأصغر لمحمد حمدان حميدتي، والمقرب منه، حيث عمل سابقًا كسكرتير شخصي له. القوني ضابط رئيسي في قوات الدعم السريع، خاصة بالنظر إلى تفضيل حميدتي لتعيين أفراد أسرته في الأدوار الرئيسية في المنظمة. وقد سيطر القوني على شركات واجهة تابعة لقوات الدعم السريع، بما في ذلك شركة تراديف للتجارة العامة التي تُخضع لعقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والتي كانت تستورد المركبات إلى السودان نيابةً عن قوات الدعم السريع.

تم تصنيف القوني، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونه شخصًا أجنبيًا يشغل أو كان يشغل منصب قائد أو مسؤول أو مسؤول تنفيذي كبير أو عضو في مجلس إدارة قوات الدعم السريع، وهي كيان شارك أو شارك أعضاؤه في أعمال أو سياسات تُهدِّد السلام والأمن والاستقرار في السودان فيما يتعلّق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو المسؤول التنفيذي الكبير أو عضو مجلس الإدارة.