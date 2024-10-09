فيديو| عطاف محمد مختار يرد على أكاذيب القوني دقلو

القوني دقلو يتحدث عن حماية المواطنين في الجزيرة وكردفان ودارفور.

عن أي حماية تتحدث يا قوني وأنتم من دفنتم الناس أحياءً في دارفور، وحرقتم الأطفال في الجنينة، وسفكتم الدماء في الخرطوم، واغتصبتم الفتيات والنساء، وأعدتم افتتاح أسواق النخاسة في خور جهنم لبيع الفتيات مثل عصور الجاهلية!!!

أنت تحديداً تستثمر في معاناة الناس، ومسؤول عن قطع الاتصالات والإنترنت في السودان من أجل تسويق وبيع أجهزة (إستار لينك) خاصتك لتسيطر على الاتصالات.

أنت الذي تشتري الموت بجلب السلاح وتهندس الصفقات!!!

مليشياتكم تسرق حتى قُــوت الغلابى من التكايا ومسيد القرآن.

مَن تريد أن تخدع بهذا النفاق؟.. أهل السودان لن ينسوا ما فعلتموه بهم…!

ستُلاحقك دعوات ولعنات المظلومين واليتامى والأرامل إلى يوم الدين.

إن الله عزيز ذو انتقام.. يمهل ولا يهمل.