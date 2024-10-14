الحكومة تعرض صوراً بالأقمار الاصطناعية تؤكد كذب الإمارات بشأن قصف مقر سفيرها بالخرطوم

بورتسودان: السوداني

عرضت الحكومة على سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية معتمدين بالبلاد، صوراً حديثة بالأقمار الاصطناعية تثبت افتراء وكذب الإمارات وتؤكد سلامة مقر السفير الإماراتي بالخرطوم، وتبين عدم تعرض المقر للقصف الجوي من قبل القوات المسلحة.

واستعرض وزير الخارجية حسين عوض خلال اجتماعه بالسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في بورتسودان، اليوم الاثنين، الصور والدلائل التي تثبت افتراء الإمارات وادعائها كذباً بقصف الطيران الحربي السوداني مقر سفيرها بالخرطوم.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة د. جراهام عبد القادر، ان سفارة الإمارات هي الوحيدة من بين المقرات الدبلوماسية التي لم تتعرض لها مليشيا الدعم السريع ولم يطلها تخريب ولا سرقة كما حدث لبقية المقار الدبلوماسية على يد المليشيا.

وأضاف أن الإمارات متورطة في دعم الجرائم التي ترتكبها المليشيا وأنها أطلقت هذه الفرية في هذا التوقيت للمداراة على جرمها في دعم التمرد، مبيناً أن الإمارات ضلّلت ومارست ضغوطاً على بعض الدول والمنظمات لإصدار بيانات لتعزيز وتأييد كذبتها بقصف المقر.

وكشف وزير الخارجية، عن جملة من البينات التي تؤكد مدى تقديم الإمارات الدعم والإسناد للتمرد، متطرقاً إلى البينات التي تم الحصول عليها عقب هزيمة المليشيا في منطقة جبل مويه وتحرير المنطقة خلال الأيام الماضية.

وقال إن السودان يمتلك أدلة قوية تبين أن الإمارات ارسلت عددا كبيرا من شحنات الأسلحة إلى دارفور، مشيراً إلى وجود تقارير كثيرة من جهات دولية محايدة ثبت تسيير الإمارات رحلات طيران أوصلت أسلحة ومعدات عسكرية للمليشيا في دارفور.

واتهم الإمارات باستخدام المظلة الإنسانية لإيصال الدعم العسكري واللوجستي للمليشيا، مؤكداً استخدام الإمارات لشعارات منظمات دولية كغطاءٍ لهذه الأعمال، من بينها استخدام شعار منظمة الصليب الأحمر الدولي.

وجدّد وزير الخارجية، استعداد السودان للجلوس مع أي جهة سعياً للسلام العادل وشريطة الالتزام بأحكام منبر جدة.