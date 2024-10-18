وزير الشؤون الدينية يبحث مع السفير السعودي المنح الدراسية للطلاب السودانيين في الجامعات السعودية

بورتسودان: السوداني

استقبل سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمكتبه أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف د. أسامة حسن محمد، حيث تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وأطر التعاون بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وعبّر الوزير، عن تقديره لجهود المملكة ووقفتها الداعمة للسودان خاصة في ظروف الحرب وجهود المملكة في دعم السودانيين في الجوانب التنموية والإغاثية، بالإضافة إلى جهود المملكة في إيقاف الحرب، وأعرب عن تقدير السودان الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن برعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأشاد بالتطور الذي شهدته أعمال الحج في كافة الأصعدة.

فيما جدد سعادة السفير، موقف المملكة الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق في أزمته الحالية، منوهاً باستمرار جسور المساعدات الإنسانية بفروعها الصحية والإغاثية والتنموية، وحرص المملكة على تعزيز أواصر المحبة بما يحقق رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ويعزز تقاليد الإسلام وقيمه السمحة.

وأمّن الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بالشؤون الدعوية والتنسيق مع وزارة الحج فيما يختص بشؤون الحجاج السودانيين وبحث إمكانية استفادة الطلاب السودانيين من المنح الدراسية المقدمة من المملكة للدراسة في الجامعات السعودية خاصة الكليات الإسلامية والمجتمعية، بجانب مساهمة المملكة في إعادة إعمار دُور العبادة والمؤسسات الدعوية التي تضرّرت وتأثرت بالحرب.