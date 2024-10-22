وزيرة الاستثمار الاتحادي تلتقي بوزير مالية حكومة إقليم دارفور

بورتسودان: السوداني

التقت د. أحلام مدني وزيرة الاستثمار الاتحادي ووكيل وزارتها في مكتبها اليوم بوزير مالية حكومة إقليم دارفور عبد العزيز شدو، بحضور مدير إدارة المعابر والموانئ الجافة والمدير التنفيذي بالوزارة ومدير عام هيئة الاستثمار في حكومة إقليم دارفور.

تحدث شدو عن متطلبات الإقليم في المرحلة التي تلي وقف الحرب من خطط تنمويه، على رأسها الموانئ الجافج والاستثمار في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية والأسواق الحرة، وكلما يتعلق بزيادة مداخيل الناس ويساهم في دفع مسيرة الإنتاج.

من جانبها، أعربت الوزيرة، عن ترحيبها باهتمام حكومة إقليم دارفور بالاستثمار وضرورة استغلال كل ما هو متاحٌ هناك، مشيدةً بالتحركات والمجهودات التي يقوم بها حاكم الإقليم فيما يتعلق بالاستثمار في إقليم دارفور، رغم ان ذلك لم يتم بعد بسبب ظروف الحرب، ونبّهت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار قد أُجريت عليه بعض التعديلات وهو في مراحله الأخيرة للمُصادقة عليه، وأن بناء الفنادق وبقية المتطلبات المتعلقة بها وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين أمر في غاية الأهمية.

كما أمّن اللقاء مواصلة للجهود بين الطرفين، واقترح عمل مصفوفة لخارطة استثمارية وتكوين لجنة مشتركة للعمل والإعداد وتطبيق البرامج الاستثمارية.