لجان مقاومة رفاعة: المليشيا تقوم بعمليات نهب واسعة واغتصابات وتهجير بشرق الجزيرة

الخرطوم: السوداني

اقتحمت مليشيا الدعم السريع المنازل بمدينة رفاعة أمس بغرض السرقة والنهب بحملات انتقامية شرسة تُعد الاقوى من نوعها في المنطقة، كما وردت أنباء عن وجود عدد من الاغتصابات.

وقال بيان للجان مقاومة رفاعة اليوم الثلاثاء، إن المليشيا صباح اليوم قامت بعملية تهجير قسري للمواطنين داخل المدينة وإجبارهم على مغادرة منازلهم أو مواجهة الموت المحقق، مما دفع أغلب المواطنين إلى التوجه للقرى المتاخمة للمدينة “صفيته، الصقيعة، العزيبة وغيرها من القرى”.

وأشار البيان إلى عملية تهجير أخرى في قرية الشرفة البحر وأجبر الأهالي على مغادرة منازلهم وتمت ملاحقتهم مرة أخرى من قبل المليشيا ووقوع جملة من الانتهاكات وسقوط عدد من الضحايا والجرحى جارٍ حصرها ورصدها.

كما تمت أيضاً عمليات تدوين مدفعي من قبل المليشيا تجاه دلوت البحر، بعد أن تمت مقاومتهم ومنعهم من الدخول بواسطة أبناء القرية.

وأشار البيان إلى عودة مليشيا الدعم السريع لمدينة تمبول وارتكاب مجرزة أخرى في فزع أبناء قبيلة الشكرية بعد عملية انسحاب القوات المسلحة.