والي الشمالية يبحث مع السفير السعودي تذليل العقبات أمام الاستثمارات السعودية وآفاق توسيعها

بورتسودان: السوداني

التقى سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، والي الولاية الشمالية، عابدين عوض الله، حيث تم بحث الاستثمارات السعودية وآفاق توسيعها وحلول العقبات التي تواجهها.

ووعد الوالي بتسهيل كافة العقبات أمام المستثمرين السعوديين في الشمالية، وتقديم كافة التسهيلات الحكومية لهم.

الجدير بالذكر أن الولاية الشمالية ونهر النيل تحتضنان العديد من الاستثمارات السعودية، حيث تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات، ومن بين تلك الاستثمارات مشروع الراجحي واسمنت عطبرة ومشروع مصنع الزراعي ومشروع مصنع القحطاني وغيرهما من المشروعات الاستثمارية.

وتم بحث الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات، لا سيّما مسألة الأراضي بين الحكومة والأهالي.

على صعيد متصل، أصدر مساعد القائد العام للقوات المسلحة، عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر، توجيهات لصالح الاستثمار بالولاية الشمالية، حيث وجه وزارة النقل بتسيير رحلات جوية من مطار بورتسودان إلى مطار دنقلا، كما وجه وزارة الطرق بصيانة كل الطرق التي تأثرت بالسيول والأمطار في الولاية، إلى جانب تطوير المدن الصناعية.