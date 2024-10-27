كليمنتين سلامي (مصدومة) بسبب الهجمات المستمرة على ولاية الجزيرة

متابعات: السوداني

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيمة في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، في بيان صحفي اليوم، إنها مصدومة بسبب الهجمات المروعة والمستمرة منذ الأسبوع الماضي في ولاية الجزيرة.

وتشن مليشيا الدعم السريع هجمات منظمة وجرائم حرب وتصفيات عرقية على المدنيين الأبرياء بقرى الجزيرة، في عمليات انتقامية عقب انسلاخ قائد المليشيا بالجزيرة كيكل عن الدعم السريع واعلانه انضمامه إلى الجيش.

وأوضحت سلامي أنها ذهلت بشدة جراء تكرار ذات الانتهاكات الحقوقية التي حدثت في دارفور العام الماضي مرة أخرى في ولاية الجزيرة، مؤكدة أن الجرائم الفظيعة؛ مثل الاغتصاب والعنف الجنسي والقتل الجماعي، أمر غير مقبول ويجب أن تتوقف على الفور، مع توفير الحماية للمدنيين أينما كانوا.

وأعربت المنسقة الأممية خلال البيان عن قلقها جراء التقارير التي أفادت بتصاعد العنف المسلح في الولاية، وإطلاق مقاتلي قوات الدعم السريع النار على المدنيين دون تمييز، ما أودى بحياة عشرات المدنيين، بخلاف ارتكابهم لأعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، ونهبهم الأسواق والمنازل على نطاق واسع وإحراقهم للمزارع.