ارتفاع ضحايا مذبحة المليشيا بقرية السريحة بولاية الجزيرة إلى (140) شهيداً

الجزيرة: السوداني

واصلت مليشيا الدعم السريع، جرائم الحرب والتصفية العرقية والقتل بقرية السريحة بولاية الجزيرة محلية الكاملين، حيث قامت بتصفية (11) أسيراً اقتادتهم من القرية، وجدهم الأهالي مقتولين ذبحاً أثناء بحثهم عن ناجين.

وقتلت المليشيا ثلاثة من هؤلاء الأسرى أمس، من بينهم طفلٌ رضيعٌ.

وقال مؤتمر الجزيرة، إنّ خمسة من المصابين – جراء هجمات المليشيا بقرية السريحة ماتوا، ليبلغ عدد الشهداء إلى الآن (140) شهيداً.

وناشد مواطنو القرية السلطات بضرورة التدخل لنقل بقية المصابين الذين يبلغ عددهم حوالي 200 مصاب إلى مدينة شندي لتلقي العلاج.