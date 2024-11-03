وزير التنمية الاجتماعية يُدشِّن ثلاثة مطابخ جديدة تابعة لمشروع تكية “فكة ريق” بمركز إيواء مواطني جزيرة توتي بكرري 

أم درمان: السوداني

دشّن وزير التنمية الاجتماعية صديق فريني، اليوم بمركز إيواء مواطني جزيرة توتي بكرري، ثلاثة مطابخ كفروع جديدة تابعة لمشروع تكية “فكة ريق” التي أسّسها ويرعاها الإعلامي عثمان الجندي.

وقال فريني، إنّ المجتمع أصبحت له مبادرات فاعلة وسط المواطنين في زمن الحرب، ويقدم كل يوم تجارب فريدة في الإيثار والتكافل والتراحم، وأضاف فريني، أن سكان توتي تكبّدوا مشاقاً جمة تحت حصار المليشيا، وفقدوا أفراداً أعزاءً تحت وطأة التعذيب والقتل والمرض، كما دفعوا أموالاً طائلة نظير خروجهم من توتي بعد مسيرة طويلة، غير أنهم حينما وصلوا كرري تم استقبالهم وسط حفاوة حكومة الولاية والقوات المسلحة والمواطنين والمنظمات الخيرية.

وأوضح فريني، أن الإعلامي عثمان الجندي صار أيقونة في عمل في التكايا، إذ ظل منذ بداية الحرب يعمل دون انقطاع، ويقوم بتطوير أدوات عمله.

من جهته، عبر عثمان الجندي مؤسس مشروع تكية “فكة ريق”، عن سعادته وهو ينتقل بالمشروع إلى ميادين جديدة خدمةً للوافدين المُهجّرين قسرياً بواسطة قوة المليشيا الباطشة وللمجتمع المستصيف.

وقال الجندي: “نحن نتعاون على البر والتقوى والمليشيا تتعاون على الإثم والعدوان”. وأشاد الجندي بكل الداعمين والرعاة، وخص بالشكر شركة سوداني للاتصالات التي رعت الثلاثة فروع الجديدة بدور إيواء أهالي توتي الكرماء.

من جهته، عبّر نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، عن اعتزازه بروح التكافل والتواصل التي تسود أم درمان، لافتاً أن الحراك الموجود داخل دور الإيواء والتكايا يؤكد أن الشعب السوداني بخير واستطاع أن يتجاوز أكبر محنة مرت به، وقال إن عثمان الجندي جنديٌّ معلومٌ في الخير وهو يمثل قطاع الإعلام والصحفيين ونحن فخورون به.