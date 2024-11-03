وزير المالية: البنك الدولي خصص 300 مليون دولار لدعم السودان

بورتسودان: السوداني

أعلن وزير المالية د. جبريل إبراهيم، أن البنك الدولي خصص اكثر من 300 مليون دولار للطوارئ والمناطق التي تشهد قتالاً.

وأضاف د. جبريل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ببرج الضمان ببورتسودان، ان من أهم المشروعات التي تم تخصيص مبالغ لها، الطوارئ حيث تم تخصيص مبلغ 82 مليون دولار للطوارئ و42 مليون دولار لطوارئ التعليم و100 مليون دولار لمشروعات أخرى.

وأشار د. جبريل إبراهيم إلى أن السودان عانى كثيراً من تمرد مليشيا الدعم السريع التي دمرت البنى التحتية بصورة ممنهجة، وقال إنّ تكلفة الحرب كبيرة وليس هناك رقمٌ مُحَدّدٌ لخسائر الحرب لأنها لازالت مستمرة، حيث هناك مناطق يصعب الوصول إليها وهي تعرضت لدمار كبير، مشيداً بتضحيات القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات النظامية الأخرى في معركة الكرامه، مترحماً على الشهداء، متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين.