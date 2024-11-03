السعودية تدعو البرهان للمشاركة في القمة العربية الإسلامية

بورتسودان: السوداني

قدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة لرئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للمشاركة في قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة، يوم 11 نوفمبر الحالي.

وعلمت (السوداني) أن ملف الحرب في السودان ستكون ضمن أجندة القمة، التي سيبحثها قادة وملوك وزعماء الدول العربية والإسلامية.

وتأتي الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض، في 11 نوفمبر 2023، وبناءً على توجيهات الملك سلمان، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية.

وشددت السعودية على متابعتها لتطورات المنطقة، ومواصلة العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية، واتساعه ليشمل لبنان، في مُحاولة للمساس بسيادته وسلامة أراضيه، وتداعياته الخطيرة على أمن الشرق الأوسط واستقراره، مجددّة إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات تجاه الشعب الفلسطيني واللبنانيين.